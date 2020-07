19 jul 2020

¿Hay algo mejor que un total look de flores? ¡Creemos que no! Encontrar la perfecta combinación es complicado, pero no imposible. Y en las rebajas de Uterqüe hemos encontrado un dos piezas ideal con el que podrás jugar al 'mix and match' temporada tras temporada.

Compuesto con un pantalón de talle alto que estilizará tus piernas hasta el infinito y más allá, y una camisa a conjunto, no podemos estar más enamoradas de este chollo rebajil que nos a alegrado el domingo. ¿Qué más se puede pedir?

Ideal para combinar con prendas básicas como unos jeans o una camisa blanca o para llevar en total look, lo cierto es que es un conjunto perfecto para el día a día con los complementos adecuados o para una ocasión más especial si lo combinas con una sandalia de tacón y los accesorios indicados.

¿Lo mejor de todo? ¡El precio! La camisa cuesta 49,95 euros y el pantalón también, con el descuento, por lo que se trata de una auténtica ganga.

¿Qué te parece? Nosotras ya lo hemos echado al carrito de la compra...