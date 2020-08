5 ago 2020

Conocíamos el LBD (little black dress), pero no el BDF (best dress forever). Un término que nos ha encantado porque hace referencia, directamente, al acrónimo BFF, best friends forever, el concepto que se usa para referirte a tu mejor amigo. Y es que muchas veces, un vestido bien elegido se puede convertir en eso, tu mejor compañero de vacaciones. Sobre todo si es bonito, cómodo, versátil y de tendencia. Y nosotras lo hemos encontrado: el BDF está en Desigual y nos lo ha descubierto Paula Echevarría. Nos encanta vigilar de cerca el perfil de Instagram de la actriz, siempre le sacamos partido, si no es con sus vestidos -algunos aún los puedes encontrar en rebajas-, es con sus sandalias; incluso con sus productos beauty, como el que usa para resaltar su bronceado.





El vestido de Desigual que nos ha robado el corazón es de tul, de plena actualidad y la actriz lo ha lucido así de bien. ¿No te da buen rollo nada más verlo?

Se trata de un nuevo concepto de la marca, el best dress forever, y lo va a ser, porque es un vestido largo, de manga corta amplia y escote de pico hecho en tul ligeramente elástico, con un estampado de camuflaje en versión romántica multicolor. Una pieza que te puedes poner 24 horas, de día con unas alpargatas y un sombrero; de noche, con unas sandalias de tacón y un clutch. Y siempre parecerá que estrenas, porque tiene infinitas posibilidades.

Ya está disponible en la web de Desigual, cuesta 119,95 euros y tienen un amplio abanico de tallas, desde la XS hasta la XL. Pero Paula Echevarría no ha sido la única celebrity o influencer a la que se lo hemos visto ya puesto, así que no te despistes porque tenemos más que comprobado que vestidos joya como este, vuelan rápido.

El vestido que lleva Paula Echevarría es de Desigual, de tul con estampado de camuflaje y cuesta 119,95 euros. Ya está ala venta en su web.

Un vestido de inspiración bohemia que va a sacar a la luz tu lado más divertido y desenfadado. ¡No olvides meterlo en tu maleta de vacaciones!