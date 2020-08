10 ago 2020

Difícilmente nos equivocaremos: muy pocas veces hemos visto a Alba Díaz con un look tan definitivamente sexy y provocador como el que ha publicado este fin de semana en su perfil de Instagram. La verdad es que la hija de Vicky Martín Berrocal puede presumir de uno de los cuerpazos más Kardashian del IG español, prueba de que su corazón partío entre su amor por la gastronomía y la obligación del gimnasio da buenísimos resultados. De hecho, nos encanta cómo alterna looks oversize y urbanos, bajo los que es difícil averiguar los centímetros de la silueta, con estilismos segunda piel que no dejan casi nada por averiguar. Por ejemplo, este vestido de organzatransparente. Por lookazos como este está en el top de las influencers favoritas.

Es verdad: no es el primer verano que Alba Díaz apuesta por un vestido de House of CB, una firma que se caracteriza por proponer diseños híper sexy y con un punto femenino súper seductor. Sin embargo, sí que es la primera vez que la rubia influencer se atreve con unas transparencias tan reveladoras como estas, sobre todo en la estratégica zona del pecho. Díaz nos ha puesto sobre al pista del que ya nombramos el vestido más sexy del verano 2020.

El vestido Marcia de la firma House of CB está confeccionado en organza. pinit

Si te has quedado prendada de este look y te atreves con este tipo de transparencias sutiles, estás de enhorabuena, porque el vestido no es tan caro como pudiera parecer. Como te decíamos, se trata de un diseño de House of CB que talla hasta la talla L+ (si tienes la XL, revisa la información sobre tallas de la marca) y está confeccionado en una organza semitransparente y totalmente elástica. Es el vestido Marcia de color tostado, con manga corta abullonada y un precio de los que no asustan: 156 euros. ¿Por qué no darse un capricho de verano?