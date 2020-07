6 jul 2020

Compartir en google plus

Si tuviéramos que elegir ahora mismo el look más influyente del verano urbano, probablemente elegiríamos este: shorts negros y camisa oversize. Lo estamos viendo en muchísimas actrices, modelos e influencers, como el estilismo cómodo y de tendencia que te rescata cualquier día de la semana. Guarda perfectamente uno de los mandamientos no escritos del estilista contemporáneo: combinar una prenda mínima con otra de proporciones generosas, para buscar ese contraste que convierten un look del montón en otro más interesante. La clave está en recurrir a unos shorts mínimos y a una camisa amplísima, que dé la sensación de vestido. Es la opción de Lucía Rivera y la que más podemos ver en famosas a ambos lados del Atlántico, aunque a muchas las que más nos favorece sea la de Alba Díaz.

El objetivo de este estilismo no puede ser más sexy: se trata de dar la sensación de ir vestida con lo mínimo, esto es, con una simple camisa. El estilismo de Lucía Rivera nos encanta porque ha escogido un diseño de H&M (agotado, por desgracia) que, además de unos cuadros súper originales, tiene una textura transparente parecida a la organza súper sugerente. Rivera tiene la talla perfecta para lucir este tipo de estilismo: delgada y sin curvas extraordinariamente sinuosas. Puede permitirse cualquier oversize, porque su silueta no va a verse jamás voluminosa.





VER 8 FOTOS Ocho camisas oversize para llevar como vestido y copiarle el look a Irina Shayk

Nos encanta, además, cómo Alba Díaz ha adaptado este tipo de look a su cuerpo, equipado con unas súper sexys curvas de infarto. Los centímetros mandan: cuando tienes pecho o caderas, los estilos oversize vuelan más de la cuenta. No es ningún inconveniente, porque ningún efecto óptico tiene por qué impedirte lucir un estilo que te encanta. Sin embargo, si quieres contrarrestar ese efecto, siempre puedes añadir un top que marque bien tus curvas y desabrochar la camisa, justo como hace Alba Díaz. Así resaltarás perfectamente tu silueta sin prescindir del look más interesante del verano.