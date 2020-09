9 sep 2020

Nos creemos muy modernas y no lo somos tanto. Porque a la hora de la verdad, no todas nos atrevemos con absolutamente todas las tendencias. Y menos con las más arriesgadas, que hay muchas. Pero sí nos llaman la atención las prendas diferentes y, por lo menos, les damos siempre una oportunidad. Nos pasa, sobre todo, con los pantalones. Porque en vestidos es más fácil ser original ( y lo son, como en la última colección de Sfera) pero muchas veces, con los pantalones de vestir no salimos de lo de siempre. Por eso nos encanta que firmas low cost como Zara traten de innovar; eso sí, no significa que vayamos a seguir sus propuestas al pie de la letra. Hace algunos días fichábamos este pantalón asimétrico y ya te adelantábamos que es tan bonito como marciano. Pues hoy te traemos otra versión de pantalón de vestir, más original si cabe: tiene rotos en las rodillas.

Pantalón negro de vestir con rotos en las rodillas, de la nueva colección de Zara. pinit

En la foto no se aprecian las aberturas que tiene, una en cada una de las rodillas que, lejos de ser deshilachadas como en unos vaqueros, están perfectamente definidas con sus costuras. Una idea un tanto rara que como mejor se aprecia es al sentarse (como en la foto del catálogo de Zara). Aún así, si quieres apostar por los pantalones, su corte alto de cintura y recto de pierna los convierte en los perfectos para lucir tipazo ya que su color y su patrón hacen más delgada. Y además son originales, lo tienen todo.

En tienda no es fácil de encontrar y en cuidades como en Madrid solo está disponible en la de la calle Serrano (una de las más grandes) pero puedes hacerte con él en la web, donde aún puedes encontrarlo en todas las tallas, que son muchas: desde la XS hasta la XL. Y a un precio bastante interesante, 39,95 euros.