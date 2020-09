16 sep 2020

Estamos abrumadas, cuando no directamente noqueadas, con la cantidad (y la calidad) de diseños que Zara está lanzando en su nueva colección de otoño. No damos abasto para valorar tanta prenda protagonista, tanto abrigo, tanto top, tanta chaqueta. Y, claro, al final la retina se agota y solo quedan en la memoria las fotos más espectaculares o las modelos más expresivas. Por suerte, algunas influencers como Laura Matamoros nos están descubriendo looks más que apreciables que han pasado inadvertidos y que nos interesan por dos razones: no son los obvios que va a llevar todo el mundo (y que vamos a ver mil veces por la calle) y son, desde el punto de vista de la tendencia, un diez. Atenta a esta blusa.

Si estás buscando una prenda fácil, barata y ponible para darle vida y elevar al máximo cualquier pieza vaquera o o un básico negro (unos shorts, una minifalda...), necesitas esta blusa. Es perfecta para este momento de entretiempo y conecta con el verano, pues añade el formato crop top anudado que tanto hemos visto en los looks urbanos estas vacaciones. Sin embargo, el precioso estampado y la manga globo hasta el codo nos permite llevarla ya y hasta el infinito, pues bajo una americana continúa funcionando a la perfección. Y el escote es de lo más sexy que hemos visto en el low cost.

La blusa anudada en formato crop top que lleva Laura Matamoros. pinit

La ventaja de que haya pasado inadvertida es evidente: la tienes en todas las tallas (hasta la XL). Y el precio ajusta a la cantidad de tendencia, sugerencia y moda que aporta a un look: 29,95 euros. La manga que termina por debajo del codo acaba en un puño elástico. Y deja entrever la piel suficiente como para mostrar el bronceado que te durará, si lo cuidas, hasta bien entrado octubre. Quizá no la llevaría a la oficina, pero para todo lo demás es perfecta. A por ella.