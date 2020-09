7 sep 2020

Hace meses ya despuntaban algunos de sus looks pero nunca nos hubiéramos imaginado que lo que llevara Laura Matamoros se iba a convertir en tendencia al instante. ¡Si hasta su nuevo corte de pelo ha sido todo un éxito en las redes! Y así es, porque hace unos días arrasaba con un conjunto de Zara animal print y hoy lo hace con el perfecto look de entretimepo. O look transición, como lo hemos llamado en la redacción, porque es la mejor manera de pasar del verano al entretiempo cambiando solo los accesorios: las sandalias por unas botas cowboy para llevar con un vestido básico de algodón de Zara que no llega ni a 15 euros. Una foto que publica en medio de una crisis para famosos e infuencers que, por culpa del coronavirus no pueden hacer acto de presencia en estrenos, bolos y presentaciones.

El look de Laura es tan sencillo como estiloso. Un vestido básico de Zara, en gris oscuro y de algodón, que te sirve para combinar con lo que quieras. Pertenece a la nueva colección de la firma de Inditex, a la sección de prendas 'Join life' hechas con algodón orgánico, cuesta 12,95 euros y hay una gran dsponibilidad de tallas, desde la XS hasta la XL. Es casi un milagro porque todo lo que se pone la influencer y colaboradora de televisión se agota en un abrir y cerrar de ojos.

El vestido de canalé gris que lleva Laura Matamoros en Instagram es de Zara y cuesta 12,95 euros. pinit

Pero lo que le da al look el peso que se merece es la cobinación con las botas. Un diseño cowboy que arrasó entre las influencers, que ha tenido hasta copias en el low cost y que es también perfecto para lucir ahora con vestido. Lo malo es que es un modelo antiguo de la firma italiana Ganni y ya es muy complicado de conseguir. En la web de la firma está agotado y en las webs multimarca en las que se vendía, también. Aún así y por mucho que nos encanten las botas de Laura Matamoros, la fórmula se puede repetir con unas botas o botines de otro estilo y marca. Al ser un vestido básico, combina con absolutamente todo, como con unas blancas o tipo moteras, tan a la última.