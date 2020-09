17 sep 2020

No es habitual que nos inspiremos en el estilo de una mujer embarazada si no lo estamos. Pero es que lo de Emma Roberts es de otro planeta. Siempre nos han gustado sus looks de alfombra roja o los de strest style -esta blusa de leopardo es el mejor ejemplo-, pero desde que está embarazada nos gustan aún más y además nos los podemos comprar tal cual. Porque últimamente Emma es muy de low cost y sus vestidos premamá favoritos son de firmas como Mango o H&M. Y de rebajas. Lo tienen todo.

El último que ha llevado es un modelo suelto de H&M, con lunares en blanco y negro, con una pinta de cómodo que nos hace desearlo para llevarlo con todo y para todo. Pero no todo iba a ser alegría, el vestido ha llegado a las rebajas y ha agotado existencias. Normal, de 29,99 que costaba pasó a 17,99 y ha roto stock. También influye el hecho de que hubiera talla desde la XS hasta la XXL. Emma lo lleva ideal con unas merceditas negras de charol.

Emma Roberts con vestido de lunares de las rebajas de H&M. pinit

Y no es la primera vez que la vemos con un vestido low cost y también de luantres. Hace unas semanas, la actriz paseaba luciendo tripa de embarazada con un vestido marrón de lunares blancos de Mango. Sí, un diseño español de corte camisero y largo midi que en temporada costaba 29,99 euros y en rebejas se quedó en 19,99. Tampoco está ya disponible.

Emma Roberts con vetstido camisero de lunares, de Mango. pinit

La actriz se ha aficionado a los vestidos de lunares y nosotras solo podemos aplaudir sus elecciones y estar muy atentas a cuál será el próximo que lleve -¿quizá de Zara?- para que no se nos vuelva a escapar.