12 feb 2020

Compartir en google plus

Al menos en moda, no es cierto eso de que tienen que decirnos fuera todo lo bueno que tenemos dentro. En realidad, sabemos perfectamente los maravillosos diseños que pone a nuestro disposición Mango, con lo que no nos extraña nada que las nuevas estrellas de Hollywood recurran a nuestras marcas para vestir su día a día. Emma Roberts es de las jóvenes actrices que más tira de firmas low cost españolas, siempre con un ojo fantástico para detectar esas prendas fantásticas que son capaces de elevar los looks más rutinarios a estilismos de street style. Atención a esta blusa de estilo romántico y de estampado de leopardo. Arrasa.

Emma Roberts, con una blusa de estampado de leopardo de Mango. pinit

Emma Roberts sabe de sobra que hasta el look más rutinario, el típico vaquero azul con unos zapatilso de cordones sin más, puede elevarse por encima de sí mismo si lo combinamos con la blusa adecuada. La sobrina de Julia Roberts lo consigue con un diseño de Mango estampado en leopardo y con una silueta romántica espectacular. Nos encanta el panel elástico y los fruncidos en las mangas, pero sobre todo nos gusta el precio: 29,99 euros.

La maravillosa espalda con escote cuadrado de Mango que lleva Emma Roberts. pinit

La blusa está confeccionado en un tejido fluido y tiene la particularidad de que las mangas son transparentes. Un detalle genial que aumenta la sofisticación de la prenda y su capacidad para sacar a los jeans de lo rutinario. Importante: el top se ciñe bastante gracias al panel elástico que llega a la cintura y que termina en un volante. De momento tienes este top en todas las tallas, así que si te gusta no lo dudes. Las grandes no van a durar demasiado.