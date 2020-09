18 sep 2020

El guateado (o acolchado) no es una tendencia fácil: añade tanto volumen a las prendas que pueden volverse un poco aparatosas. Por esa misma razón, las que usamos tallas grandes tendemos a evitar estos excesos del diseño en abrigos y chaquetas: lo último que necesitamos es ponerle más centímetros a nuestra silueta. Esta es la regla general, pero en la práctica, son prendas tan bonitas y la tendencia es tan apetecible, que merece la pena hacer una excepción. Además, no todos los diseños suman lo mismo. H&M propone ya en su nueva colección cuatro prendas de abrigo que no pueden ser más diferentes en este sentido. Eso sí: son todos apabullantes. Dignos de una marca de lujo.

Un abrigo sofisticado y enteramente acolchado de H&M. pinit

El diseño más espectacular, y probablemente ese que solo se pueden permitir las siluetas mas escuetas, es este abrigo guateado negro que sigue el patrón de una bata, con un cuello vuelto. Está confeccionado en satén de poliéster reciclado y lleva botones de presión y forro. Lo tienes en H&M, como te decíamos, por 99 euros. Te lo puedes poner con todo: desde unos jogger hasta un look de noche. Va a sofisticar todo lo que toque.

Para las tallas grandes, un ejemplo concreto: esta influencer lleva un diseño voluminoso con guateado de la manera más inteligente que hemos visto hasta la fecha. Para marcar los límites, le añade un cinturón que dibuja perfectamente la cintura. Es solo una posible solución, pero altamente efectiva. Y el lookazo es potente.

Este abrigo guateado es, probablemente, la compra curvy de la temporada. pinit

H&M ha lanzado un abrigo especialmente para las tallas grandes que nos entusiasma. Quizá lo hubiéramos preferido en negro, pero la verdad es que este color verde apagado resulta súper original. El diseño es minimalista, para no añadir nada innecesario, y midi, de forma que sea manejable. Nos lo imaginamos suelto, con cinturón o perfectamente abrochado y nos gusta de todas las maneras. Probablemente, esta es la compra curvy de la temporada (69,99 euros).

Un diseño guateado espectacular gracias al vuelo y la asimetría en la espalda. pinit

Atención a esta chaqueta tan sencilla, porque el inteligente patrón con vuelo en la espalda la convierte inmediatamente en un objetivo fashionista de primera. Está disponible en tres colores (incluido negro), pero este marrón es el más especial (H&M, 39,99 euros). Cierra con cremallera, lleva bolsillos al bies ribeteados, mangas ranglán y puño interior con canalé.

Cazadora boxy en un rosa empolvado muy original y con un acolchado ligero. pinit

Por último, no queríamos dejar pasar la oportunidad de enseñarte esta cazadora boxy, en un color también súper atractivo y orginal: rosa antiguo o, como dice los estilistas de H&M, "rosa de otros tiempos". El acolchado es bastante sutil pero la pieza es versátil, perfecta para looks con superposiciones (bajo cualquier abrigo en pleno invierno va a quedar espectacular) y lleva esos hombros caídos que le dan un aire vintage a los looks. Una prenda súper especial que sale por 34,99 euros.