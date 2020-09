21 sep 2020

Si hay una firma low cost a la que recurrimos de forma frecuente para hacernos con alguna prenda denim (o de rebajas, que aún tienen) esa es Pull&Bear. Su colección vaquera, ya sean pantalones, shorts, faldas o petos es bastante amplia y siempre encontramos lo que queremos por muy poco dinero. Si ya sabemos que una cazadora vaquera nos va a salvar el otoño en cuanto a prenda de abrigo, también sabemos que un peto de este tejido es la prenda comodín perfecta para montar infinitos looks. Y si no nos acordábamos solo nos ha hecho falta ver a María Pombo con su último look para darnos cuenta de que pega con todo. La opción que ha elegido ella no es la mejor, pero sí una de tantas, porque te lo puedes poner todo el año, con cualquier cosa debajo y con cualquier calzado.

Era la primera vez que veíamos a la influencer tras conocer el estado de su amistad con María Fernández-Rubíes. Una reación que no está pasando, precisamente, por su mejor momento pero que según confirman amabas, no está rota del todo.

La influencer acudía a pasar el día a El Escorial y se fotografiaba frente al monasterio con un look en blanco y negro con un peto vaquero de Pull&Bear en color negro. Una prenda que cuesta solo 29,99 euros, está hecha 100% de algodón y es perfecta para llevar con su recién estrenada tripita de embarazada. María lo ha combiando con una blusa blanca de volantes de su firma, Name the brand, y aunque es verdad que este tipo de petos casan con todo, nos gusta mucho más con una camiseta, jersey o sudadera debajo como lo proponen en la firma de Inditex. Incuso con algo de color.

El peto negro de Pull&Bear no cuesta ni 30 euros y es una de las prendas perfectas para el entretimepo. pinit

Un peto que puedes encontrar en todas las tallas, desde la XS hasta la XL, y ponerte con todo tipo de calzado porque tiene un corte de pernera ancho que puedes llevar con botas o zapatillas de deporte. Y aunque de momento esté diponible ne todas las tallas, ya nos avisan en la web de Pull&Bear de que es un top de ventas y que puede que se agote en breve.