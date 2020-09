24 sep 2020

La feliz pareja daba la noticia ayer por la tarde: Paula Echevarría y Miguel Torres están esperando su primer hijo. Y si somos sinceras... ¡en la redacción no nos creíamos la noticia! La actriz que ya es madre de Daniella, su hija fruto de la relación que mantuvo con David Bustamante que finalizó oficialmente en 2019 en divorcio, se convertirá en mamá de nuevo en algunos meses, tal y como anunció en su cuenta de Instagram con una bonita foto, "Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia.. en unos meses seremos uno más!", escribía.

Y sin duda, una de las preguntas que nos hemos hecho nada más conocer la noticia será la cantidad de looks premamá que lucirá Paula, que aunque ha dado carpetazo a su faceta como bloguer, continúa, pese a quien le pese siendo la influencer más poderosa de nuestro país. Y su primer look de embarazada (horas después de gritar la buena nueva a los cuatro vientos, o siendo exactos a sus 3.3 millones de followers) es la muestra de ello: un vestido sudadera de su propia firma, 'Space Flamingo' que prontó será un éxito de ventas, estamos seguras. No hay mejor forma de hacer reclamo a las embarazadas (y a las que no) sobre una prenda que luciéndola.

Un bolso de Dior y unas sneakers coronaban el sencillisímo estilismo que ha elegido Paula para su primera aparición pública después de dar el bombazo. Se intuye, debajo de la sudadera de mangas abullonadas que hay una incipiente barriguita debajo, lo que nos hace sospechar que Paula está de varios meses e incluso, podría saber ya el sexo del bebé, algo de lo que nos hemos percatado después del pequeño desliz que ha tenido el hermano de Miguel Torres en Instagram cuando felicitaba a la pareja.

Vestido Sudadera de Space Falmingo, 90 euros. pinit

Y es que, aunque la la actriz ha tenido que desmentir en varias ocasiones que estuvieses embarazada, esta vez nos ha engañado: en su última foto (que en realidad es un vídeo de su cuenta de TikTok) de Instagram, solo un día antes del anuncio, jamás hubiéramos dicho que esperaba un bebé.

Ahora solo queda esperar a que el pequeño nazca, y mientras tanto, tomaremos nota de los looks premamá de la actriz, que sin duda alguna nos inspirarán para el futuro.

Solo nos queda decir, ¡muchas muchas felicidades Pau!