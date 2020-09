24 sep 2020

Ahora sí. Paula Echevarría y Miguel Torres dan un paso más en esa relación, destapada por la revista 'Hoy Corazón' hace dos años y medio con aquellas fotos de la actriz saliendo del hotel donde él se hospedaba, y van a ser padres junto. Desde hace más de un año, los rumores sobre un posible embarazo de ella han sido recurrentes.

Y Paula ha tenido que salir a desmentirlos de manera puntual. Primero, de manera sosegada. Con la naturalidad que merece decir que no es cierto lo que se está contando cuando esa noticia es positiva. Las veces posteriores, y ante el ruido machacón que no le dejaba vivir su amor en paz, con tono de cabreo. No era para menos.

La actriz ya había explicado que, si le notábamos más tripa, se debía a que había cogido unos kilos. Uno de esos momentos fue el verano de 2019, tras haber realizado una ruta por Italia y otra por su Asturias natal en las que la pareja no se privó de probar la gastronomía local. Unido a que había dejado de fumar, ella misma explicaba que ese y no la llegada de un nuevo miembro a la familia era el motivo de que la viésemos con algo más de peso.

La última ocasión, fue el pasado mes de enero. Todo comenzó con una imagen del 'baby shower' de Daniella que ya daba para especular. Después, en una foto cualquiera de las que ella comparte de manera regular, un seguidor se lanzaba a la piscina: "Tienes cara de embarazada y yo diría que de un niño". Ella le cortaba el rollo de un plumazo antes de mostrar una foto, con la camiseta levantada lo justo, presumiendo de unos abdominales de escándalo: "Pues vamos, no te dediques a nada que tenga que ver con la intuición".

Un año antes, en febrero de 2019, Paula compartía una imagen en una tumbona, relajada... pero con las manos puestas sobre la tripa. Y eso daba, de nuevo, para que las masas jugasen a rumorear que estaba a punto de ser madre de nuevo. Una publicación que rescatamos para los que sean de memoria distraída.

La respuesta junto a esta misma imagen a una de las usuarias que se aventuraba a predecir el bebé en camino, es de las más antológicas que se le recuerden en su largo historial de tiras y aflojas en Instagram: "¿Dónde sacaste el título de ginecología para hacer semejante afirmación? Así no va... Si hubiera que pagar por cada tontería que se dice, otro gallo cantaría... En fin... #SeñorDamePaciencia".

Pero no siempre ha sido la imaginación de los 'followers' lo que ha llevado a pensar que podría estar esperando un hijo con Miguel Torres. Un 'selfie' delante de la tele, donde aparecía el exfutbolista, y con un texto tan simple como "papi está guapo", invitaba al despiste. No necesitó desmentirlo, pero parecía estar sumándose a ese juego infinito en el que se entró cuando la opinión pública y los medios consideraron que la relación estaba asentada para dar un paso más.

El día que Paula habló por primera vez de su romance con Torres, ya lo avisó: no viviría esta relación como la de David Bustamante. Había aprendido que tenía que guardarse cosas para disfrutarlas en privado. No iba a exponerse tanto. O, al menos, cuando lo hiciera sería porque le apetecía. Y justo ahora le ha apetecido dar esa noticia que tantas veces en el último año y medio ha tenido que desmentir: está embarazada.