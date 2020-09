25 sep 2020

Compartir en google plus

Pocos diseñadores supieron difuminar con tanta maestría la línea que separa la sensualidad y la masculinidad como Yves Saint Laurent, que con creaciones como sus atrevidos smokings revolucionó el panorama internacional de la moda desde finales de los años 60. Digno heredero de su doctrina estética, Anthony Vaccarello, que desde 2016 es director creativo de la firma parisina, presentó durante su último desfile de otoño/invierno 2020-21 una colección de tintes ochenteros y una alta carga de sensualidad. Así lo demostraban las americanas de cuadros mezcladas con leggings de efecto piel que ya se han convertido en uno de los looks más copiados de la temporada. La fusión de ambos géneros no es, a priori, algo fácil de conseguir, pero el look sintetiza varias de las tendencias que están arrasando este otoño, desde las blazer de cuadros hasta los pantalones ajustados o las tonalidades llamativas como el morado.

Para que no nos quedara ninguna duda, Vaccarello lanzó a su empoderado ejército de modelos sobre la pasarela repitiendo hasta en una docena de ocasiones la fórmula, dejándonos así muy claro que: 1. El látex es el nuevo cuero y si no te haces con un par de leggins para este otoño, no vas a ser nadie; y 2. Que la silueta ochentera de hombros cuadrados es la réplica infalible con la que contrarrestar el efecto ajustado en las piernas. Cuestión de proporciones y efecto visual.

Uno de los looks del desfile de o/i 2020-21 de Saint Laurent pinit

Si el flechazo fue instantáneo, quizás resultó menos atractivo pensar que para hacerse con las tres piezas que componen el look sería necesario un presupuesto que supera los tres mil euros. Sin embargo, que no cunda el pánico porque el low cost acude al rescate y en la nueva colección de Sfera hemos descubierto el clon perfecto.

Look de Sfera pinit

La americana, de corte masculino y realizada en tejido de lana con estampado de cuadros, respeta ese patronaje tan ochentero al que aludiamos antes. Un clásico que por mucho que pase el tiempo, no pasa de moda, y que cuesta 59,99 euros.

Americana de cuadros, de Sfera (59,99 €). pinit

Para darle la réplica, los leggings ajustados, que cuestan 25,99 euros y están disponibles desde la talla S hasta la XL y pueden combinarse bien con una blusa romántica de lazada o chorreras o una camiseta lisa en algún color brillante como el morado.

Leggings de efecto piel, de Sfera (25,99 €). pinit

¿El resultado? Un look 100 % parisino clonado directamente de la pasarela con el que no pasarás desapercibida.