28 sep 2020

Ya hemos hablado de la chaqueta cárdigan y, aunque nos hemos dejado llevar por el romanticismo con estos modelos perfectos para llevar con vaqueros, no nos olvidamos de que la versión larga y más noventera también se lleva este otoño. Si no, que se lo digan a Nuria Roca, que ya la ha lucido con mucho éxito. Y si hay una firma que tiene siempre todo lo que buscamos es Zara y ahí hemos dado con el modelo más interesante. Lo decimos porque se puede decir que es multiusos, se puede llevar como chaqueta en sí o como vestido, con los botones abrochados e, incluso, con un cinturón. Una prenda de canalé en un color todoterreno que está teniendo tanto éxito que apenas quedan tallas.

Esta cahqueta larga de Zara se puede llevar también como vestido. pinit

Una chaqueta larga de canalé en color arena que es bastante básica pero con el toque de tendencia perfecto. Llévala con una camiseta blanca y unos vaqueros (cuanto más originales, mejor), desabrochada y con unas alpargatas o zapatillas de deporte. O a modo vestido, como más nos gusta, abrochada y conjuntada con unos botines. Eso sí, si no eres muy atrevida, te recomendamos que te pongas un evstido lencero debajo porque el ecote en V es bastante pronunciado. Cuesta 29,95 euros y ha tenido tal éxito estas últimas semanas que solo queda la talla más grande, la L. Tanto la S como la M están agotadas, pero es verdad que, auunque no haya lista de espera, puedes apostar por la talla grande porque no importa si hace un efecto oversize.

La cahqeuta de canalé en color arena está casi agotada, solo queda en la talla L. pinit

Una prenda que también te aguantará hasta el invierno, que puedes llevar con abrigo encima o, mientras bajan las temperaturas, con una gran bufanda alrededor del cuello. ¿Te apuntas a la chaqueta larga? Y lo má simportante, ¿la llevarás también como vestido?