30 sep 2020

Celebramos la vuelta al trabajo por todo lo alto y no solo porque nos encanta su naturalidad como colaboradora, si no también por sus looks. La presentadora nos descubre las prendas más originales y favorecedoras del low cost y si el vestido de H&M con el que inauguró la nueva temporada de 'Myhyv' te gustó, espera a ver lo que ha llevado estos últimos días. Una blazer de Zara de lo más original y una camisa estampada de los Special Prices son algunas de las prendas con las que ha arrasado. Ahora ha vuelto a destacar demostrando y confirmando el poder de una falda midi.





La primera que ha llevado Nagore Robles es un modelo de Zara que tú te pondrías como look de invitada, pero que ella llevó en un look casual con mucho estilo. Se trata de un modelo de tubo y tiro alto de lentejuelas en color azul que cuesta 39,95 euros y que puedes comprar en Zara. Un diseño llamativo que, combinado con una blusa o camisa y taconazo, puede hacerte triunfar en un evento. Sin embargo, Nagore la conjuntó con una camiseta de manga corta con estampado de Barbie también de Zara (15,95 euros) dándole así un toque más informal. ¡Bravo!

El segundo modelo que ha lucido estos días en televisión es uno de estampado de animal print. En concreto, se trata de una de las grande apuestas para este otoño de Stradivarius. Una falda lápiz con fruncido y abertura lateral que cuesta 19,99 euros y que está disponible en cinco estampados y colores diferentes. Nagore apostó por el estampado de leopardo y la combinó con una camsieta básica negra y una biker de cuero a juego. Además, añadió unas botas cowboy también negras uniéndose a esta tendencia y dejando claro que sienta de maravilla. ¡La queremos!