30 sep 2020

Compartir en google plus

Hace unos días te hablábamos del abrigo vestido que habíamos fichado en la nueva colección de Stradivarius. Pero esta no ha sido la única pieza de las novedades de la firma que nos ha robado el corazón. Sus jerséis color block nos han resultado de lo más práctico, igual que sus pantalones de cuadros, que te los puedes poner con todo. Y parace que entre cuadros anda el juego porque nuestro último descubrimiento también tiene este estampado, pero en versión más chic: el tweed. Se trata de un traje en tonos rojos de blazer larga y minifalda pantalón que promete arrasar en ventas. Y tiene otro plus: es perfecto para tallas grandes porque está disponible hasta la 44 y la XL. No le podemos pedir más, lo queremos ya en nuestro armario de otoño.

Este es el traje de minifalda pantalón y chaqueta de tweed que hemos fichado en las novedades de Stradivarius y promete agotarse en breve. pinit

Empecemos por la chaqueta, de tweed, corte masculino largo y botones dorados que le da un punto de clase perfecto. Cuesta 39,99 euros y hay tallas desde la XS a la XL. La verdad es que como más nos gusta es desabrochada y con su falda a conjunto pero te va a quedar igual de bonita con unos vaqueros y una camiseta blanca, para un look mucho más relajado. No te despistes porque ya nos avisan en la web de Stradivarius de que quedan pocas unidades de las tallas más pequeñas.

La falda, por su parte, tiene truco porque es lo que se llama en moda una 'skort'. Es el acrónimo de skirt y short o lo que es lo mismo, falda pantalón de toda la vida pero en versión mini. Un invento bastante práctico que de la un plus de comodidad a las faldas muy cortas. Cuesta 19,99 y las tallas disponibles van de la 32 a la 44. Más variedad, imposible. También tiene botones dorados, en este caso, de adorno y el bajo desflecado.

Minifalda pantalón de tweed, de la nueva colección de Stradivarius. pinit

Por menos de 60 euros tienes el traje completo, que puedes llevar junto o por separado y que te va a dar un juego infinito no solo en otoño, también en invierno. Y un último truco de estilo: sus mejores aliados serán unos botines negros.

¡Corre! Tiene toda la pinta de convertirse en uno de los más buscados del otoño.