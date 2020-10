13 oct 2020

A pesar de que Inditex tiene una marca especializada en lencería y pijamas, Oysho, que por cierto nos da muchas alegrías con conjuntos más que amorosos para estar en casa estos días, no deja de incluir pinceladas de lencería en sus nuevas colecciones de firmas como Zara o, en este caso, Pull&Bear, con algunas piezas de raso ideales y a precios increíbles que ya están en nuestra wish list. Porque encontrar conjuntos sexys, cómodos y a buen precio no es tan fácil y con esta minicolección han dado en el clavo. Además, tenemos un pequeño truco de estilo para sacarle partido a estas prendas hasta en la calle. ¡Sigue leyendo!

La firma de inditex Pull&Bear ha sacado una minicolección de lencería muy sexy y a la última, pero también cómoda para estar en casa.

Las piezas principales son los sujetadores a juego con shorts de raso, la chaqueta para estar en casa calentita y amorosa -disponible en dos colores- y las camisetas interiores, en versión lencera o del clásico algodón. En el caso de los conjuntos, están hechos en poliéster, naylon y una pizca de elastano para que tengan ese toque cómodo perfecto. Dos piezas: el sujetador sin aros, de triángulo, en satén rematado en tul y de tirante fino; y el short, también de raso, con cinturilla ajustable y un volante en el bajo. Hay tres colores lisos, lila, verde agua y rosa tornasolado, y tres estampados, de flores, de lunares y en animal print de leopardo. Ambas piezas del conjunto están disponibles desde la talla XS a la L y cuestan 17,99 el top y 15,99 el short.

¿Quieres el truco de estilo? Ponte el sijetador de raso encima de una camiseta blanca o de un jersey ajustado y tendrás el toque más fashion de la temporada sin hacer ninguna inversión extra.

La chaqueta de punto amorosa y calentita es otra de las piezas estrella de la colección.

Nuestra siguiente prenda favorita es esta chaqueta cárdigan de punto amoroso, amplia, de canalé, disponible en dos colores, rosa y beige. Está hecha en mezcla de viscosa, se cierra con tres botones en el frontal y está disponible desde la talla XS hasta la XL. Cuesta 22,99 euros. Perfecta para llevar encima de cualquiera de los conjuntos lenceros tant dentro como fuera de casa.

El top lencero es otra de esas prendas multiusos que puedes llevar también en la calle. O bien conjuntado con el sujetador y el top o bien para lucir con vaqueros y americana encima, hay dos colores en la colección, negro y caldero, cuesta 15,99 euros y hay tallas desde la XS hasta la L.

El top lencero de Pull & Bear se puede llevar a juego con los conjuntos de raso de la firma o bien para salir a la calle con unos vaqueros.

Y otro top, en este caso de algodón y para estar en casa, que está disponible en dos colores y casa con dos de los conjuntos de sujetador y short de raso. Cuesta 7,99 euros, es de algodón, sin mangas y con cuello de pico, y la tienen desde la Xs hasta la XL tanto en rosa como en verde agua.

Una camiseta interior no tiene por qué no set mona. Esta es ideal para llevar conjuntada con los shorts de raso y cuesta solo 7,99 euros.

Nos encantan los conjutnos lenceros y las prendas sexys y cómodas a la vez para estar en casa, sobre todo estos meses en los que pasamos aquí dentro más tiempo que nunca. Y si tienen precios tan bajos como estos, mejor que mejor. ¿Te animas con alguno de estos conjuntos de Pull&Bear? Lo malo va a ser que no vas a poder elegir solo uno.