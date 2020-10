14 oct 2020

Bolsos hay muchos y este otoño se llevan de formas muy diferentes. Ya hemos repasado los de mano, los shopper personalizados -el de Zara tiene continua lista de espera-, los acolchados XXL de Stradivarius e, incluso, los bolsos de fiesta para elevar tus looks de noche (aunque ahora lo de salir se hace más bien de día). Pero ninguno de los que encontramos normalmente en nuestras tiendas low cost favoritas tienen el tamaño que nos encaja con todo. El mediano, ese que no es ni grande ni pequeño, sino el justo para no cargar con la casa dentro del bolso -cuanto más grande, más cosas metemos y más pesa- pero tampoco tan pequeño que no nos quepa ni el smartphone. No es una tarea fácil pero ha sido Primark la marca que ha dado en el clavo. Y lo ha hecho con un bolso mediano, clásico, liso y en varios colores. ¡Y cuesta 8 euros!No se nos ocurre nada mejor para combinar con los botines de la firma, cómodos y de máxima tendencia.





VER 8 FOTOS Primark tiene los botines más cómodos y de tendencia por menos de 20 euros

Está disponible en tienda a partir de esta semana en tres colores, negro, camel y rojo. Es de efecto piel troquelada, con solapa tipo sobre y asa redondeada que se puede llevar en el brazo o metido por el hombro. Y, como decíamos, tiene el tamaño perfecto para llevar con cualquier look tanto de día como de noche. Incluso te puede servir como bolso para un look de invitada de otoño, como este que nos enamoró este fin de semana de la influencer Lucía Bárcena.

Pero si sus múltiples usos forman parte del encanto de esta pieza de la firma irlandesa, su precio ya termina de conquistarnos. Tal y como anuncian en el post de Instagram, este modelo solo cuesta 8 euros. Pocas veces hemos encontrado un bolso que nos de tanto por tan poco dinero y solo te podemos recomendar que corras a la tienda a por uno porque tiene toda la pinta de agotarse en 3, 2, 1...