20 oct 2020

Que Alba Díaz es amante del low cost no lo dudamos. ¿Quién no? Nos lo demuestra cada semana con prendas cómodas y baratas que podemos llevar todas nosotras. Una chaqueta que encaja con todos los looks de otoño, firmada por Primark, unos pantalones jogger que sientan de maravilla, o looks de Zara que incluso comparte con su madre, Vicky Martín Berrocal. El último look que le hemos fichado no sabemos si lo compartirá con Vicky, pero lo que sí tenemos claro es que nosotras lo queremos copiar inmediatamente porque es fácil, vale para cualquier ocasión, es sexy y, sobre todo, incluye una prenda de Zara muy barata. Una minifalda de efecto piel drapeada que hace tipazo y no llega ni a 23 euros. ¿Es o no es para llevársela? Más que nada porque visto el éxito que tiene todo lo que se pone Alba, promete agotarse en cuestión de días.

Alba eligió este look para acudir a cenar a uno de los restaurantes de moda de Madrid, un italiano con una decoración exquisita que tiene lista de espera de semanas. Ella consiguió mesa y, a la vista de las fotos que subió a Instagram, la aprovechó bien. Pero Alba compensa lo que come con su rutina de ejercicios y así puede lucir tipazo con prendas como la falda de Zara que nos ha enamorado de este look. Un modelo mini, de efecto piel y drapeada, que se abrocha en la parte posterior con una cremallera y que se ajusta al cuerpo de manera magistral sin marcar las curvas en exceso.

La minifald de efecto piel que ha llevado Alba Díaz es este modelo drapeado de Zara. pinit

Lo que más nos ha sorprendido de la minifalda no es que aún queden tallas, -puedes encontrarla desde la XS hasta la XL- sino su precio: solo cuesta 22,95 euros. Eso sí, la influencer la combina con una camiseta de Balenciaga que cuesta más de 300 euros y con un bolso en azul eléctrico que aún no hemos descifrado de qué marca es.

En Zara combinan la falda con un body en color arena, pero puedes adaptarla a tu día de invierno con un jersey o cárdigan de cualquier color, unas medias de rejilla (están de moda) y unas botas altas por encima de la rodilla, otra de las tendencias de la temporada.

La lleves como la lleves, lo que sí queda demostrado es que las prendas de efecto piel arrasan este año y que no pueden faltar en tu fondo de armario invernal. Si aún no te has hecho con una, esta minifald de Zara es un buen comienzo.