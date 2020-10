21 oct 2020

Compartir en google plus

Si bien es cierto que no hay nada como un abrigo en un tono neutro para que nos dure toda la vida -este invierno nuestra gran apuesta han sido los de color blanco- también es cierto que uno que tenga un color diferente va a poner el toque de tendencia a nuestro look. De primeras, nos decantamos por los abrigos de cuadros , pero no hace falta recurrir a los estampados para añadir color a un estilismo de otoño. Olivia Palermo lo hizo con un abrigo azul y ahora, nosotras, lo vamos a hacer con uno rosa. Un modelo de H&M que nadie se va a creer que sea low cost.

Video: 10 abrigos que no pueden faltar en tu armario

Se trata de un abrigo de corte oversize, largo, con manga caída y amplia, hecho en sarga de mezcla de lana italiana, con solapas amplias y corte cruzado que se abrocha con doble botonadura y cuenta con bolsillos al bies. Una pieza maestra que combina con cualquier color: nos encanta con pantalón blanco -como lo lleva la influencer Naomi Ross- o con tonos granate en la misma paleta cromática. Zapatillas, botines, mocasines... en cuanto al calzado, se puede llevar con todos poque este abrigo se adapta tanto a un look de vestir como de sport.

Tiene un precio de 129 euros y aún hay tallas desde la XS hasta la XL, pero promete agotarse en breve porque ya es uno de los favoritos de las influencer internacionales.

Abrigo rosa de H&M (129 euros). pinit

Si no te animas con el rosa, este mismo modelo está disponible en la firma sueca en otros dos colores, camel y negro, con el mismo precio. Aunque es en color camel en el que más se ha vendido porque hay tallas ya agotadas y otras que tienen lista de espera. ¿Pasará lo mismo con el rosa?