22 oct 2020

Con la época de lluvia te advertíamos, si vas a comprar un chubasquero que sea como este de Nuria Roca. Pero, gracias a Rocío Osorno nos hemos dado cuenta de que también es importante tener un abrigo que usar con esos look de invitada o de noche para no bajar el nivel de tu outfit cuando añadas una prenda de abrigo que no vaya del todo con el estilismo escogido. Y aunque este de color rosa de H&M se había coronado como el más bonito, el descubrimiento que nos ha hecho la influencer sevillana lo ha desbancado por completo.

Rocío Osorno es más que una experta en los loks de invitada. Arrasa con cada propuesta que hace a través de las redes y ha demostrado que hasta en la época de frío sabe ganar. ¿Y cómo lo ha hecho? Encontrando en Uterqüe un abrigo de lo más especial con el que no te hará falta llevar un vestidazo, ya que se llevará todo el protagonismo. Se trata de un modelo largo confeccionado en mezcla de lana que tiene como protagonista el que ha sido sin duda el color del 2020: el lila.

Pero no solo su color y su corte lo hacen especial. Y es que lleva unos apliques de pelo sintético en el cuello y los puños de las mangas que son extraíbles y que le dan un toque muy sofisticado a la prenda. Cuesta 299 euros y está disponible también en color gris claro por si el lila te parece demasiado atrevido. ¿Lo malo? Que su precio que no es del todo asequible y que solo está disponible en la talla S y M. Eso sí, es un abrigo de corte oversize que se puede adaptar perfectamente a cualquier silueta. Además, lleva un cinturón para ajustar en la cintura por si prefieres los cortes más entallados.

Rocío lo combinó con negro y aunque no sabemos lo que llevaba debajo, se pueden apreciar unas medias oscuras que combinó también con unos stilettos a juego. Y es que, solo hace falta añadir un vestido negro para dejar todo el protagonismo a este abrigo tan bonito y triunfar. ¡Directo a la wishlist!