28 oct 2020

No nos cansamos de decirlo: los accesorios son, al menos, el 50% de un look. Esto es lo mismo que sostener igual importancia para las prendas de ropa que para el calzado y otros complementos. Sin embargo, las auténticas adoradoras de los accesorios sabemos que diseños especialmente originales de calzado pueden multiplicar exponencialmente el poder de seducción de un look. Está claro: con un estilismo de fondo de armario con básicos, unas buenas botas o botines pueden ser el centro de atención. Esas son las que buscamos y esas son las que tenemos: están en la colección de invierno de Mango.

Botas con plataforma de color mostaza, con paneles laterales elásticos de Mango.

La primera clave de estos diseños es el color. Para utilizar al máximo el poder elevador de los accesorios debemos sacarlos del negro y los colores oscuros que llevamos habitualmente. Es una inversión arriesgada: no todas sabemos introducir gamas de colores distintas en los looks de cada día. Sin embargo, los dos diseños de botas con plataforma que propone la nueva colección de Mango son tan irresistibles, que merece la pena la experimentación. Las favoritas absolutas son de color blanco y cierre con cremallera en el delantero (49,99 euros). Son un espectáculo. Las segundas son de un color amarillo mostaza maravilloso (49,99 euros).





Las botas con suela track más bonitas del low cost están en Mango.

Si no te apetece tanto color o necesitas hacerte con unas botas todoterreno, Mango incluye en su colección de invierno unas botas que son un escándalo. Aquí la originalidad es muy sutil, pero absolutamente deslumbrante: una suela track con un dibujo precioso y partida. Llama muchísimo la atención ese toque de diseño tan preciso. Están confeccionadas en piel de bovino, llevan punta redonda y paneles laterales elásticos (79,99 euros). Llevan, además, forro interior.

Unos botines elegantísimas, con tazón y punta cuadrada de Mango.

Una última sugerencia, esta absolutamente sofisticada. De nuevo son unas botas negras, con lo que pueden acompañarte a diario e incluso en looks muy muy vestidos. Se trata de un botín de nuevo confeccionado en piel de bovino, pero con una espectacular punta cuadrada y un tacón ancho con una presencia súper fuerte. Además, la bota tiene en la parte superior una textura elástica que hace un contraste increíble (79,99 euros). Son elegantísimas, la verdad.