26 oct 2020

El lavado de imagen de Lefties y la llegada de su venta online han hecho que nos enamoremos más aún de sus prendas (y de sus precios). Y es que en su colección para esta temporada hemos encontrado desde las tres tendencias del otoño a un precio mínimo, pasando por la falda midi de menos de 13 euros perfecta y hasta unos plumíferos ideales, ligeros y baratísimos. Ahora, la firma ha roto con su barrera low cost añadiendo unas prendas en promoción que nos han enamorado y de las que nos hemos quedado con un vestido que será tu mejor aliado este otoño.





VER 9 FOTOS Vestidos de punto para llevar con botas o con deportivas por menos de 30 euros

Se trata de un vestido de corte midi en color negro y con un estampado floral muy bonito que es tan elegante y favorecedor como ponible para el día a día. Una prenda con un diseño que sienta de maravilla gracias a su escote cruzado en forma de pico con una lazada del mismo tejido que te permite ajustarlo a tu cintura. Además, tiene un volante en el bajo que le da volumen y movimiento y hace que la prenda sea mucho más sofisticada. Ideal, ¿verdad?

Pues cuando veas su precio te vas a enamorar más. Costaba 22,99 euros y ahora puedes hacerte con él por tan solo 16,09 euros. ¡Chollazo! Y lo mejor que es una prenda a la que puedes sacarle muchísimo partido, ya que puedes llevarla tanto en el día a día como en un look de invitada. Todo dependiendo de como decidas combinarla.

Tan fácil como añadir unas sneakers blancas y una biker negra para conseguir un look todoterreno para estos días en los que el frío no aprieta demasiado. O por el contrario combinarla con unas botas negras y un abrigo largo para obtener un look de oficina perfecto. Pero además, si le añades unas sandalias de tacón y un pendiente llamativo, podrás llevarlo perfectamente en un evento de invitada ¡Lo queremos!