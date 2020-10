29 oct 2020

Ha sido este de chaleco de punto de H&M con lista de espera, uno de los que más éxito ha tenido por su diseño original. Y aunque en Zara y Primark encontramos los más baratos, es cierto que hasta ahora no habíamos visto un diseño tan diferente como el de esta marca española. Y si tú también tenías pensado unirte a esta tendencia arrasadora, pero con un modelo más especial, este es perfecto. Y no solo por su diseño, si no también porque pertenece a una firma española y ahora es el momento de apoyar el comercio nacional.





Se trata de un chaleco de punto que pertenece a la colección Northern Textures de Möhel, una firma española creada en Madrid por dos hermanas que busca el equilibrio entre diseño y calidad y que fabrica a mano, de manera artesanal y en España. Ellas proponen la versión de esta prenda tendencia en forma de tabardo, es decir, un chaleco abierto por los costados, que en este caso lleva unas lazadas laterales ideales que permiten ajustarlo a la medida.

Una pieza diferente de punto inglés con ochos y madroños, que lleva grecas diseñadas en el frontal para que se convierta en una pieza única. Cuesta 79 euros y es perfecto para llevarlo encima de una camisa o un jersey de cuello vuelto y hacer de tus looks del día a día, unos especiales y únicos, Además, está disponible en tres colores muy favorecedores y que combinan muy bien con todo: burdeos, rosa empolvado y beige. ¡Nos encanta!