12 oct 2020

Si no tienes uno ya en el armario es que vives en otro planeta porque desde hace semanas no hemos dejado de hablar de ellos. Los chalecos de punto han arrasado, literalmente, este otoño. Los hemos visto de todo tipo, más clásicos o más originales, incluso el mismo modelo casi igual en diferentes firmas. Pero cuando por fin encontramos el más maravilloso del low cost, resulta que está agotadísimo. No nos extraña, es muy especial, pero también algo más caro de lo que estamos acostumbradas a ver en H&M. ¿Qué tiene? El color nacarado perfecto, un escote en pico muy pronunciado y muchas lentejuelas. Más que un chaleco, podemos decir que es el top de noche más bonito del invierno.

No es la primera vez que nos pasa estos días con una prenda de H&M. La semana pasada nos apuntamos también a la lista de espera de una chaqueta de punto con botones joya que había roto stock. Y ahora igual, también con una prenda de punto pero mucho más sofisticada. Porque no es un chaleco normal. Pertenece a la Studio Collection de la firma sueca, de la que forman parte las prendas más top de cada temporada -también son algo más caras-. Tejido en punto grueso de mezcla de algodón en un 60%, tiene un escote de pico muy pronunciado que nos encanta y lo que lo convierte en una pieza tan especial es que está cuajado de grandes lentejuelas nacaradas tanto delante como detrás. Cuesta 129 euros y hay tallas desde la XS hasta la XL. Pero están todas agotadas y solo nos queda la opción de apuntarno a la lista de espera.

Ojalá repongan stock porque aún lo deseamos más después de ver lo mono que queda en los looks de las influencers. Un consejo de estilo: como mejor queda es como top, sin nada debajo. Sara Baceiredo y Julieta Padrós lo llevan así.

¿Es o no es la prenda del momento? A nosotras no nos cabe duda.