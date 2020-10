7 oct 2020

Los vaqueros de corte flare arrasan esta temporada y sientan bien a cualquier edad. No lo decimos solo nosotras, lo confirman celebrities como Isabel Preysler, que los llevó en el perfecto look de entretiempo, o Aitana, que demostró que este corte es el que más estiliza. Por eso no nos cansamos de buscar el vaquero flare perfecto y cada vez vamos más encaminadas. Nuestro último descubrimiento ha sido en Bershka, en sus novedades de la semana, con un modelo disponible en tres colores que no solo adelgaza, también hace un efecto que alarga las piernas. Y por poco más de 25 euros.

Vaqueros de corte flare, de la nueva colección de Bershka (25,99 euros). pinit

Son largos, ligeramente acampanados en el bajo, con la cintura alta y cierre con cremallera. Pertenecen a la colección Join life de Bershka, realizada de forma sostenible con al menos un 50% de algodón orgánico. Además, contienen un 1% de elastano para que sean cómodos y se adapten como un guante a la figura, con un efecto estilizante que nos ha llamado la atención desde el primer momento.

Los vaqueros flare de la nueva colección de Bershka están disponibles en tres colores: azul claro, azul oscuro y negro. pinit

Está disponible en tres colores: azul claro, azul oscuro y negro. En los tres casos hay tallas disponibles desde la 32 hasta la 42, pero lo mejor de todo es que hay también tallas para el largo del pantalón. Igual que pasa en otras firmas que no son low cost, en las que puedes elegir el largo de la prenda, esta vez en Bershka han decidido que no tengamos que arreglar el bajo de los pantalones. Por eso han hecho tres largos diferentes, según seas más alta o más bajita: petite, regular y tall.

Solo nos queda saber el precio, otro de sus puntos fuertes. Cuestan solo 25,99 euros. ¿Se les puede pedir más a unos vaqueros?