4 nov 2020

Compartir en google plus

Hace varias temporadas que las zapatillas se colaron en nuestro armario para convertirse en el calzado perfecto para casi cualquier situación. Con la aprobación de las 'insiders', que se bajarón de sus tacones de suela roja para lucir 'sneakers' (de Balenciaga, de Chanel, de Gucci) incluso con vestidos de fiesta, el calzado deportivo se ha posicionado como el favorito del 'street style'. Y, claro, las influencers y famosas no han renunciado a su comodidad y versatilidad. ¡Incluso la Reina Letizia las lleva! ¿La última en sumarse a la tendencia? Eva González, que con un simple gesto consigue un look con el que quitarnos 10 años de encima.

Foto: Imaxtree pinit

En esta ocasión, Eva González ha recurrido a una combinación básica de suéter de punto negro y pantalón de traje beige de inspiración masculina (pero con una favorecedora cintura alta y marcada con cinturón en contraste), un look sencillo que habría pasado sin más atención bajo nuestro radar 'sartorial' si no fuera por un detalle: la presentadora lo combina con zapatillas y, así, consigue dar un 'twist' de tendencia perfecto al look, al tiempo que lo rejuvenece.

Con este sencillo detalle, Eva González consigue cambiar por completo el significado de su estilismo, y nos vuelve a demostrar que, como otras 'influencers' nacionales como Paula Echevarría, las zapatillas han sustituido a los tacones en sus looks del día a día, como ya habíamos visto cuando combinó sus Converse de plataforma con pitillos y blazer, o cuando lució un favorecedor look 'total black' con culottes y deportivas.