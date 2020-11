1 nov 2020

Tamara Falcó está más radiante que nunca. Sus apariciones en 'El Hormiguero' lo demuestran. Nos está dejando looks de lo más ideales que podemos copiar en nuestras tiendas low cost favoritas: por eso somos fans indsicutibles de la instagrammer (¿la podemos llamar ya así?), mezcla prendas de alta costura con prendas que podemos encontrar en Mango o en Zara y ahí está la magia. Un poco de allí, un poco de allá para crear estilismos perfectos para el día a día. Pero no solo nos encantan sus outfits, sino también su pelo: la hija de Isabel Preysler (otro icono de estilo indiscutible y eterno) se ha pasado al short bob haciendo que deseemos día sí día también correr a la peluquería (incluso tiene los peinados con pelo corto más favorecedores), para cortar por lo sano.

Mientras decidimos si es buena idea (o no) dar el tijeretazo en tiempos de crisis existencia, que no es para menos con la que está cayendo, hemos intentado descifrar de dónde eran las prendas que nos han enamorado en la última publicación de Tamara y... ¡bingo! En menos de cinco minutos hemos hayado su procedencia: Mango es el culpable de aque ahora nuestra wish list tenga dos prendas más en la cola.

Se trata de un top de punto con flores bordadas y un cárdigan a conjunto que se ha convertido en la sensación de Instagram. Bucenado por la web de la firma solo hemos encontrado el top, (19,99 euros) y es que, Tamara (o los astros, no olvidemos de la Luna Azul) han agotado el cárdigan, que seguro puedes encontrar en alguna tienda física.

Conjunto de Mango.

Tamara combina el set de punto con un vaquero de tiro alto y un cinturón de hebilla dorada en rosa palo de @baltei_studio, una firma de cinturones de cuero made in Spain ideal para darle un toque especial a tus estilismos.

¿Puede haber combinación más cómoda, favorecedora y calentita para un domingo? Creemos que no. Palabrita.