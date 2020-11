11 nov 2020

Flores, volantes, botones joya, bordados, abalorios... no hay nada que se les resista a las chaquetas y jerséis este inverno. Se llevan románticos, incluso barrocos. Lejos quedó el minimalismo noventero y ahora combinamos el punto más historiado con sencillos vaqueros y botas para que sea la pieza de tricot la protagonista de un look de invierno -con permiso del abrigo-. Por eso no dejamos de insistirte en lo de siempre, si ves algún jersey que te gusta, cómpralo antes de que se agote. Ya nos ha pasado con varias prendas y nos sigue pasando. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero es que nosotras llevamos infinitas. La última ha sido con este jersey de C&A, tan bonito que en apenas unos días ha roto stock. Solo queda en la talla L y para las demás, hay lista de espera. Normal, es absolutamente maravilloso y no llega ni a 20 euros.

Este jersey dcon volantes y flores de C&A es uno de los más bonitos de la temporada. Pero está agotado y tiene lista de espera (19,99 euros). pinit

Aunque sea una firma de la que hablamos poco, C&A tiene sus pequeños tesoros y este jersey es uno de ellos. Pero no solo lo hemos visto nosotras y cuando hemos ido a comprarlo, ya no quedabana tallas. Una prenda en color crudo, con volantes y flores de colores bordadas que la convierten en puro romanticismo y le dan un aire vintage que nos encanta. Había disponibilidad desde la XS hasta la XL y ahora solo se puede comprar en la L y por poco tiempo, ya nos avisan en la porpia web de que quedan pocas unidades. Para las demás, te tienes que apuntar a la lista de espera, dejas tu e-mail y te avisan cuando esté disponible. El jersey pertenece a la línea Clockhouse de la marca y cuesta solo 19,99 euros. De ahí el éxito, pocas veces encontramos una prenda tan bonita por tan poco precio.

Desde C&A nos proponen su mejor combinación, con unos vaqueros paperbag de lo más cómodos, sobre todo si trabajas desde casa y tienes que estar sentada todo el día. Son amplios, de tiro alto y con cinturón en el mismo tejido denim. Son de algodón reciclado y tienen un 1% de elastano. Pero tampoco tenemos buenas noticias y te tenemos que decir que están agotados en prácticamente todas las tallas. También lista de espera desde la 34 hasta la 42; solo los puedes comprar ahora mismo en la talla 44. Cuestan 24,99 euros.

Vaqueros de tiro alto paperbag de algodón reciclado, de C&A (24,99 euros). pinit

Ya hemos dado con el combo perfecto, ahora solo hay que esperar a que nos avisen cuando esté disponible. Lo bueno se hace esperar.