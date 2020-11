13 nov 2020

Hace un par de programas, Nuria Roca escogía como protagonista de su look de 'El Hormiguero'un jersey de flores que despertó todo tipo de opiniones -malas y buenas- entre sus seguidores. Por ello, la colaboradora lo ha vuelto a intentar y ha probado con un modelo más básico de la misma colección que quedaría genial con estos pantalones vaqueros que lució la semana pasada y estilizan y que ella ha combinado de manera muy arriesgada y esta vez ha ganado y triunfado.

Si no arriesgas no ganas y esa es la máxima de Nuria Roca a la hora de vestir. En cada aparición pública, la colaboradora demuestra que no se conforma con usar prendas básicas y apostar por fórmulas ganadoras. Ella prefiere sacar la versión más arriesgada de cada look añadiendo complementos flúor o mezclando estampados y tejidos. Y le funciona y mucho. Porque sus seguidores no tardan en preguntar y copiar esos estilismos. Ayer en 'El Hormiguero', Nuria volvió a apostar por una prenda de punto que dio vida con una falda midi. ¡Toma nota!





Escogió un jersey negro con un bordado floral en el pecho y hombros en color rosa de la colección cápsula que sacó María Escoté para Desigual. No es la primera prenda que Nuria viste de esta colección, ya que hace unos días apostaba por otro jersey más arriesgado. Esta vez, optó por este diseño tricot más básico de patrón corto que cuesta 89,95 euros y está a la venta desde la talla XS a la XL. Un diseño que ha encantado a sus seguidores. "¡Jersey ideal! ¿De dónde?", "Porfa Nuria, dinos de donde es ese precioso jersey... Ibas guapísima como siempre", "Precioso jersey, ¿podemos saber de donde es?", le escribieron algunos de sus 'followers'.

Nuria lo combinó con una falda midi de estampado de leopardo. No contenta con triunfar con el jersey, la colaboradora arriesgó añadiendo un estampado muy llamativo como es el 'animal print' y dejó claro que, en ocasiones, más es más. ¡Brava!