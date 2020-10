30 oct 2020

Compartir en google plus

Nuria Roca nunca defrauda y cada aparición que hace en 'El Hormiguero' es un éxito. Y no solo por su capacidad de hacer reir y gustar a la audiencia, si no también por sus looks. Y es que, la colaboradora sabe encontrar las prendas más originales y estas sandalias calentitas para el otoño, el chubasquero naranja arrasador y su último estilismo televisivo lo confirman. Nuria apostó ayer por un jersey estampado diferente y muy llamativo que ha gustado mucho a sus seguidores.

Video: Los 10 mejores looks que hemos fichado a Nuria Roca en su Instagram

Esta vez, Nuria optó por un look cómodo para volver a su sección de magia que tanto gusta a la audiencia de 'El Hormiguero'. Por ello, optó por vestir unos pantalones pitillo negros básicos que dio vida a un jersey muy calentito, pero ideal. Un diseño de corte muy oversized, cuello redondo y que está caracterizado por estampados florales en tonos rosas, rojos y turquesas y detalles de pelo suave rosa en las flores, cuello y puños.

Se trata de un jersey de la colección cápsula que ha sacado la diseñadora María Escoté para Desigual. Una selección de prendas protagonizada por el estilo colorido que caracteriza a Escoté, que ha tenido muchísimo éxito y que se encuentra en la web de la firma. El jersey de Nuria, que es agradable al tacto y cae muy bien, lo lleves con lo que lo lleves, cuesta 149,95 euros, está disponible en la talla S, M y L, y lo puedes comprar aquí.





VER 11 FOTOS La colección más deseada (y optimista) del otoño es la de María Escoté para Desigual

Nuria quiso darle todo el protagonismo a esta prenda tan divertida y original y la combinó con pantalones negros. Sin embargo, no dejó a un lado su pasión por el flúor que casi siempre incluye en alguno de sus looks y completó el outfit con unos stilettos rosa flúor. Además, escogió como peinado un moño alto con el que despejaba su rostro y dejaba que se viera al completa esta prenda que seguro tú también vas a querer copiar.