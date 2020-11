23 nov 2020

Tamara Falcó cumplía 39 años el pasado 20 de noviembre y quisimos aprovechar esta fecha tan señalada para hacer un repaso de toda su vida. Una vida llena de altos y bajos, desde sus amores hasta sus pérdidas; la última, la de su padre, el marqués de Griñón, que la convertía en marquesa -no sin misterios y robos de por medio-. Pero pase lo que pase en la vida de Tamara, ella nunca pierde la sonrisa. Tampoco el estilo y cada vez es más evidente que toma buenos consejos de su madre, Isabel Preysler. Incluso llevan prendas parecidas, porque en el último look que le hemos visto a ambas llevan un abrigo blanco. Está claro que es un must, pero el verdadero imprescindible de Tamara ahora mismo es el jersey: los lleva de todo tipo y la mayoría de las veces, son low cost. Nos viene de perlas, los tenemos todos fichados. El último ha sido un modelo de Mango que ya está rebajado por el Black Friday y que combina así de bien en un total look en blanco.





VER 7 FOTOS Tamara Falcó tiene los jerséis más bonitos del invierno (y son los que mejor quedan con vaqueros y pantalones efecto piel)

Un look que podemos describir como 100% invernal peor también muy alegre y no solo por el forndo 'arty' que ha elegido Tamara para la foto. Nos encantan los looks en blanco para el invierno y más aun si los componen unos pantalones vaqueros flare (los que lleva son de la firma J Brand) y unas Converse con plataforma que estilizan las piernas. Tamara se sabe todos los trucos de estilo y nos encanta que nos los ponga todos en bandeja. Además del abrigo blanco -hay muchas opciones low cost- y el cinturón de Celine, lo que más nos ha llamado la atención es el jersey. Más que nada porque es de Mango y tiene un descuento gracias al Black Friday. ¡Pero es que además quedan tallas! No se nos va a escapar.

Se trata de un modelo con cuello alto, de canalé, con elástico en cuello y puños y un pico bordado en la parte delantera que da la sensación óptica de que son dos prendas superpuestas. Costaba 29,99 euros en temporada, pero con el descuento del Black friday que ya ha empezado en Mango, se queda en 23,99 euros.

El jersey blanco que le hemos fichado a Tamara Falcó es de mango y lo puedes comprar rebajado en el Black Friday. pinit

Y tenemos otra buena noticia, hay tallas disponibles. No todas, porque mientras en temporada había desde la XS hasta la XL, ahora solo lo puedes comprar en las tallas L y XL. El resto tiene lista de espera pero puedes acudir a una tienda física porque aún puedes hacerte con algunas tallas sueltas.

Nosotrs lo tenemos claro, un total look en blanco como el de Tamara Falcó siempre es un éxito en plena temporada invernal, pero sia demás incluye prendas de rebajas, mejor.