27 nov 2020

Además de estos tres jerséis originales y baratos de Primark que seleccionamos para actualizar tu armario de invierno, hay un modelo que está triunfando y que también es un 'must have' de la temporada. Se trata de un jersey con estampado jacquard de Oysho que tienen todas las influencers y que parece que también ha gustado mucho a Katie Holmes. La actriz ha lucido uno muy similar con un look digno del street style.





Katie Holmes se ha convertido en uno de nuestros iconos de estilo favoritos. Y es que, siempre que es cazada por los paparazzi paseando por las calles de Nueva York, lleva outfits que nos encanta recrear y que son toda una inspiración. Da igual la mascarilla, la ausencia de maquillaje o el pelo despeinado, la actriz nunca falla con la ropa y el último jersey que ha lucido nos ha encantado.

Un diseño en color gris clarito que tenía un estampado jacquard o de cadenas a contraste en tonos marrones y que es casi idéntico al jersey estrella de Oysho. La firma de Inditex ha traído en su nueva colección un diseño en diferentes tonos pasteles con un estampado muy similar en el pecho y que puedes comprar por tan solo 29,99 euros.

Pero no solo es el jersey lo único que podrías copiar de este look de Katie Holmes. Ya que la actriz lo combinó con unos pantalones vaqueros azules pitillo, confirmando una vez más que este fit está de vuelta y que sienta de maravilla, y unos mocasines negros. Con ellos ha demostrado que hay más vida a parte de las botas y botines y que en invierno también se puede llevar otro tipo de calzado como este. ¡Nos encanta!