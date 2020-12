5 dic 2020

No estás pasando por tu mejor momento. Por si 2020 no era suficiente, tu ligue te ha hecho ghosting (el mal de amores de este siglo, no hay duda) o peor, te encuentras en la letanía del visto. Esa tierra de nadie donde te imaginas mil y una posibilidades entre las que se encuentran una abducción alienígena o un grave accidente, cuando en realidad, tranquila: solo está pasando de ti. ¿Cómo no estar sumida en la vorágine con semejante panorama? Pues bien, al mal tiempo buena cara, que ya casi se acaba el año (¡por fin!). No podemos darte la constestación que tanto deseas, pero sí un jersey precioso y calentito que te suba los ánimos. Se trata de un modelo a rayas de Stradivarius que ya se ha agotado en la talla L y que ha sido amor a primera vista.

Está disponible en tres colores y es súper low cost. Si esto ya no te levanta el ánimo, no hay otro consejo... ¡A Tinder!

En clave oversize, con las mangas ligeramente abullonadas y en lila y naranja, es ideal para combinar con una camisa debajo y vaqueros. Un look infalible para dar ese toque de color a tu estilismo.

Si eres más romántica y una abanderada de los tonos pastel, este es tu modelo. En lila y verde menta, combina con todas esas faldas plisadas al fondo de tu armario que jamás sacas a pasear.

Y por último, pero no por ello menos importante, la versión más clásica en blanco, malva y rosa que queda ideal con pantalones blancos. Sí, aunque estemos en invierno.

Cuesta 25,99 euros, está disponible desde la talla S hasta la L y puede que se convierta en el guilty pleasure que te saque del hoyo... si no funciona, siempre puedes cortarte el pelo como Eva González.