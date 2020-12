4 dic 2020

Que Primark siempre nos demuestra que tiene todas las prendas y accesorios de tendencia por muy poco dinero, es un hecho. Esta misma semana nos han ganado con unas botas altas negras comodísimas que, además, combinan con todo y un traje de chaqueta de cuadros del que nadie se puede maginar que es low cost. Pero había algo que no teníamos fichado del todo en el gigante irlandés y era un conjunto de punto bonito de top y cárdigan. No se les da mal trabajar el tricot y lo demuestran estos jerséis tan originales que ya tenemos en el armrio, así que vamos a probar con estas dos piezas preciosas que van a quedar de lujo combinadas con vaqueros.

Se trata de dos piezas de punto que van a juego, la tendencia estrella del invierno que hemos visto infinidad de veces en otras firmas low cost. Pero hay que reconocer que este no tiene nada que envidiarle al resto. Lo componen un top de tirantes (no es cropped, como la mayoría de los que ya hemos fichado) con escote en pico y una chaqueta cárdigan de corte oversize con botones de carey en el frontal. De punto calentito en color banco, de ese que es gustoso y calentito ya a simple vista, ambas piezas tienen unas flores bordadas en color rojo con un cierto aire navideño que lo convierte en el look perfecto para estas fiestas que se avecinan caseras.

Y si lo que ves te gusta, más te va a gustar el precio que tiene porque ya sabemos que Primark no nos defrauda nunca en este sentido. La chaqueta cuesta 17 euros y el top, 13. Un total de 30 euros por un conjunto de tendencia ideal que nosotras apostamos por llevar con vaqueros. Es como mejor queda, palabra de experta.