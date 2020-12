9 dic 2020

Atención al que nombramos desde ya el posado de la semana en el Instagram de PilarRubio. Y no por los dos súper cochazos que asoman en la foto y que han subrayado las seguidoras de la colaboradora de 'El hormiguero'. En realidad, lo que más nos ha gustado de su foto además de los dos preciosos perros (Bella y Zafiro) ha sido su inteligentísima manera de actualizar el traje de cuadros que es máxima tendencia ahora mismo. De hecho, si tienes en tu fondo de armario un traje de cuadros de pasadas temporadas que te ha llegado a aburrir, Pilar Rubio propone una manera genial para actualizarlo. ¿Cómo? Con unas botasmilitares que puedes encontrar en Zara. Y con algo más.

Las botas militares más adornadas de la colección de invierno de Zara. pinit

Lo fundamental del look de Pilar Rubio es el contraste entre un traje casi casi colegial y el espíritu duro y potente de las botas. Sin embargo, este efecto no sería tan conseguido si los pantalones del traje no tuvieran un largo entre pirata y capri que deja ver perfectamente las cordoneras de las botas. Es un detalle que actualiza absolutamente un traje sin mucha trascendencia y, además, se puede clonar perfectamente con unas tijeras y un buen pespunte sobre cualquier traje que ya te haya aburrido tal y como está. Las botas, sin embargo, sí tendrás que comprarlas.

Un diseño mucho más minimalista de botas, disponible en Zara. pinit

Las botas de Pilar Rubio son de Zara y en Zara tienes dos opciones perfectas para acompañar al traje customizado. Unas son potentísimas, con una suela track protagonista, tiras cruzadas con hebillas y bolsillo posterior. La buena noticia es que están rebajadas un 40%, por lo que te las puedes llevar por 39,99 euros (costaban 69,95 euros). La segunda opción es algo más discreta, pero tiene las cordoneras que tanto lucen con los pantalones capri. Llevan la suela gruesa y el único adorno que incluyen es el tirado en la parte posterior (49,95 euros). Las dos quedan espectaculares.