13 nov 2020

Lo admitimos: no es la norma. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de clonar, prácticamente sin modificación, un look del 'street style' internacional. Lo habitual es que tengamos que saltarnos detalles, estampados y estilos para imitar, aunque sea lejanamente, los estilismos más caros de la pasarela urbana de la moda. Esta vez no es así. Ha sucedido el milagro y, por fin, está a nuestro alcance una versión low cost del look más interesante del 'street style' de esta semana. Hemos encontrado en Zara las tres piezas que nos incumben: la sudadera oversize, la falda midi y los botines. ¡Viva!

La sudadera oversize del Zara tiene el mismo rojo que la que lleva la influencer. pinit

Nos encanta este look por varios motivos: es, en el fondo, sencillo: se compone de prendas bastante básicas; pero, para compensar, apuesta por una combinación de colores megachocante. Es cierto: seguramente no te habías planteado mezclar el rojo más intenso de la paleta con un verde dotado de toda su intensidad. Y, sin embargo, queda a las mil maravillas.

Falda midi con estampado animal de Zara, muy similar al original. pinit

La sudadera roja es la pieza básica que, lo tenemos claro, puedes encontrar en muchas tiendas del low cost. Nosotras te proponemos esta de Zara porque tiene exactamente el mismo tono de rojo que el original Tiene el cuello redondo y la manga termina en puño, pero la silueta es igualmente generosa. El precio es más que accesible: 25,95 euros. La falda también es de Zara, pero ahí podemos proponerte dos opciones.

Una alternativa aún más llamativa: una falda verde confeccionada en satén. pinit

Nuestra primera opción y favorita sigue los pasos del original y apuesta por un estampado animal (serpiente) en un tejido con un degradado de verde intenso a negro (29,95 euros). Es perfecta para clonar el look súper cool del 'street style' que tanto nos ha gustado. Aún así, tienes una alternativa aún más llamativa: una falda satinada de color rabiosamente verde, con abertura delantera y adorno de falsos botones (29,95 euros).

Los botines blancos de Zara, prácticamente idénticos a los de la influencer. pinit

Por último, la nueva colección de Zara propone varios diseños de botines que encajan en el look que estamos clonando. Hemos elegido estos porque tienen el toque años 70 más claro y, además, posee una plantilla técnica de láte que aportan una comodidad máxima (29,95 euros). De todos modos, el tacón tiene una altura media bastante sensata. Perfecto para redondear un estilismo que nos encanta.