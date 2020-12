11 dic 2020

Para su primera aparición pública en 'El Hormiguero' tras celebrar que ya es marquesa de Griñón, Tamara Falcó escogió uno de los looks más impresionantes que le habíamos visto hasta ahora. Y sí, lo ha hecho confiando en el poder de una blazer, prenda con la que siempre se acierta. Sin embargo, lo ha hecho con un modelo de Zara igual de bonita que el kimono que lució la semana pasada y mucho más que el otro modelo de cuadros de Zara que llevó el otro día. ¡La queremos!





Se trata de una blusa que tiene forma de blazer que es de Zara y viene con estampado floral en tonos azules y negros. Tiene el cuello solapa y el escote de pico cruzado. Pero es que además, incluye un cinturón con hebilla forrada a tono que hace que la prenda quede ceñida la cintura estilizando la figura muchísimo. Lleva las mangas largas acabadas en puño con abertura y su cierre frontal es cruzado con botones forrados.

Cuesta 39,95 euros y nos encantaría decirte que la puedes encontrar en cualquier talla, pero está completamente desaparecida en la web de la firma. Pero no desesperes, porque no hace mucho la incluimos en nuestra lista de prendas rojas favoritas, por lo que con un poco de suerte puedes encontrarla en tienda.

Pero es que el look de Tamara no solo nos ha gustado por la blazer, si no también por cómo la ha combinado. La ya marquesa de Griñón aladió unos pantalones negros pitillo y un body rojo de encaje de estilo lencero con el que sacó la versión más sexy de la prenda. Unos stilettos negras completaban el que es ya uno de los mejores looks de Tamara Falcó.