13 dic 2020

Además de tener el estampado de pasarela que tienen todas las marcas, Sfera se ha propuesto hacernos la Navidad más alegre y ha incluido una selección de prendas con descuentos que son muy irresistibles. Y aunque en esas rebajas hay chollos que nos han encatado, desde la redacción hemos seleccionado tres vestidos que completarán tu armario de invierno por miuy poco. Tres modelos que son tan ponibles como estos de punto negros que hemos copiado a Paula Echevarría. ¡Fíchalos!

1. De leopardo

No hay estampado más invernal que este y que, además, no pasa de moda nunca. Este vestido corto de escote cruzado y manga abullonada es todo un acierto porque sus colores darán vida a tus looks de invierno y queda ideal con tus botas negras favoritas. Además, su corte ajustado ala cintura con el cinturón que lleva a juego hará que te siente de maravilla. Está rebajado a 25,15 euros.

2. De efecto piel

El tejido efecto piel en color negro es una de las tendencias más punteras de la temporada. Sin embargo, su buscas algo más original, optar por un vestido en un color diferente hará que tus looks tengan mucho más nivel. Ejemplo de ello es este vestido de manga corta en color marrón y cuello caja ideal. Nos encanta la propuesta de Sfera de combinarlo con una blazer también de efecto piel negra. Está rebajado a 25,15 euros.

3. De flores

Un clásico que nunca falla. El estampado floral alegra tu imagen en cualquier temporada, incluso en invierno y este vestido en tonos azules y rojos será el favorito de tu armario. Combínalo con negro y dale todo el protagonismo que se merece. Es de tejido plisado y lleva una lazada en el cuello. ¡Ideal! Está rebajado a 28,75 euros. ¿Con cuál te quedas? ¡Nosotras con los tres!