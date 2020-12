17 dic 2020

No son los de traje de Zara que le fichamos a Nagore Robles ni tampoco estos atrevidos de Bershka que ha llevado Violeta. Son unos pantalones mucho más ponibles para el día a día que llevan la comodidad como característica principal y sí, se los hemos descubierto a Pilar Rubio. La presentadora, después de cambiar de look deshaciéndose de su melena XL, ha compartido un estilismo del que le vamos a copiar sus pantalones.

Está más que claro que el estilo a la hora de vestir de Pilar Rubio tiene ese punto rockero. Una esencia que nunca pierde y por la que apuesta en cada uno de sus looks. ¡Incluso el día de su boda! Y aunque parece una tendencia que no es apta para todas, hay que reconocer que no está nada mal añadir ese toque atrevido de vez en cuando. Prendas negras, efecto piel o con tachuelas suelen ser características que nunca faltan en su armario. Y estos pantalones negros que le hemos fichado son todo un acierto. ¿Por qué?

Porque son unos pantalones de tejido vaquero en color negro lavado. Hasta ahí todo perfecto ya que es un modelo que todas tenemos en el armario y que nos ponemos casi a diario. Sin embargo, nos encantan porque tienen la pernera recta -súper tendencia esta temporada y comodidad a tope- y por su corte en la cintura. Son del estilo baggy que ya conocemos: más anchos en las caderas y fruncidos en la cintura, en este caso con la ayuda de un cinturón efecto piel con hebilla metálica.

Son de la firma The Kooples y están rebajados a 124 euros. Pilar los combinó con un top de efecto piel de tirantes, pero si para tí es demasiado atrevido, son perfectos para llevar con tu jersey ahora en invierno y zapatillas. Pilar añadió unas Converse, y ¿tú?