22 dic 2020

Puntúa máximos en el termómetro de la sugerencia. Este look con americana oversize y nada más encaja a la perfección en el estilo de Alba Díaz y, por qué no, entra en la quiniela de los estilismos que vamos a lucir en estas fiestas navideñas en 'petit comitè' y en casa. La fórmula no puede ser más sencilla y sexy a la vez: basta con ajustar firmemente a la cintura una blazer oversize. Nos encanta, además del minimalismo de la propuesta, la elección de un cinturón cien por cien masculino que ha hecho Alba. Insiste en este giro tan sexy de dos prendas cien por cien masculinas que, además, probablemente ya tenemos en el armario. Y si aún no guardas ninguna americana oversize, te proponemos dos.

Americana oversize de Bershka, con un estampado de raya diplomática. pinit

La primera que te proponemos cambia ligeramente la propuesta de Alba Díaz para actualizar el look: en vez de apostar por una americana oversize de cuadros, optamos por un estampado raya diplomática fantástico. Ahora mismo tienes en el low cost de Zara o H&M varias americanas con este 'print' cien por cien masculino, pero optamos por este diseño en un color gris maravilloso que, además, tiene un patrón más bien largo. Es de Bershka y cuesta 35,99 euros.

Americna de cuadros de color marrón oscuro de Zara, pinit

De todos modos, si no quieres salirte tantísimo del guión de Alba Díaz puedes encontrar una americana oversize de cuadros en Zara que se ajusta cien por cien a su look. Se trata de una chaqueta cruzada con un cuadro muy masculino y una doble botonadura de cierre, de color marrón oscuro. Eso sí, el precio es algo más elevado y llega a los 69,95 euros. Pero también tiene un patrón más bien largo que permite llevar la blazer a este territorio del vestido, que es lo que nos interesa.