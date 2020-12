23 dic 2020

Parece que Tamara Falcó también se ha unido a la lista de nuestras influencers favoritas que tienen a Zara como su firma por excelencia. Vicky Martín Berrocal es una de ellas y sus mejores looks del 2020 lo confirman. Y ha sido en este año cuando la ya marquesa de Griñón ha demostrado que ella tampoco puede resistirse al gigante de Inditex. Tanto es así que hace unos días le fichábamos en las redes este jersey de Zara de menos de 20 euros, pero es que también opta por esta marca para sus looks de 'El Hormiguero' como hizo con esta blazer tan bonita. Ahora, ha vuelto a triunfar con un top negro que es perfecto para un look sexy de Navidad.

Tamara Falcó escogió para participar en su último programa de 'El Hormiguero' del año un look que nos parece una propuesta perfecta para llevar en Navidad. ¿Por qué? Porque está formado por dos prendas cómodas y que puedes reutilizar, tiene algo de brilli-brilli y además es barato. ¡Lo tiene todo!

Se trata de un estilismo formado por unos pantalones largos estampados de corte recto y talle alto en tejido lurex y tonos marrones y dorados de Anonyme Designers. Un diseño ideal que está disponible en la web de la firma por 89 euros y que Tamara combinó con un top negro de Zara.

Un diseño cruzado de tirante ancho y escote en forma de pico con unos pliegues y hombreras ideales. Cuesta 22,95 euros y la colaboradora lo llevó sujeto para que no le quede tan holgado como indica la propuesta de la firma. Una prenda muy ponible que podrás reutilizar en varias ocasiones y en cualquier estación del año. Y no solo para un evento, sino también con, por ejemplo, unos jeans y zapatillas.