26 dic 2020

Este año hemos asistido a traspasos de tendencias, donde la ropa deportiva y técnica ha saltado a nuestros estilismos de calle, tal y como descubrimos con la cazadora canguro de Stradivarius, y donde la tendencia comfy se ha convertido en la reina de nuestro fondo de armario. Tal vez por eso es inevitable descubrir algunas joyas en la ropa pensada para las pistas de nieve y transportarlas al street style.

La nueva colección de esquí de Oysho no solo nos hace pensar en jornadas de nieve y telesilla, también en originales maneras de combinar algunas de sus mejores piezas para adaptarlas a nuestros looks de diario. Y eso es lo que nos ha ocurrido con una de las estrellas de la colección, una bonita chaqueta que además de calentita y cómoda, es tan estilosa que no podemos evitar verla rematando un estilismo con vaqueros.

Esta chaqueta acolchada, en azul marino y crudo, resulta de lo más favorecedora y estilosa. Con detalle de pelo sintético en el cuello y en la capucha, está confeccionada en un tejido que permite la transpiración y ayuda a regular la temperatura del cuerpo manteniendo el calor corporal.

Esta cazadora es tan bonita y calentita que será inevitable trasladarla a nuestros looks de calle. pinit

Repelente al agua, cuenta con costuras termo selladas y cremalleras en los laterales para un mejor ajuste. Disponible en tres tallas, S, M y L, tiene un precio de 129 euros y promete ser un imprescindible en nuestro armario durante años.

En azul marino y crudo, cuenta con cremalleras en los laterales y bolsillos. pinit

Con dos bolsillos exteriores y uno interior, esta cazadora no solo se posiciona como una de las grandes opciones para la temporada de esquí que, pese a las restricciones sanitarias, acaba de arrancar, también es una gran candidata para ser la protagonista de nuestros looks invernales, ahora que el frío ha llegado para quedarse una buena temporada.