3 ene 2021

Con su último look de 'El Hormiguero' y ahora con la última publicación que ha hecho en Instagram, Nuria Roca ha demostrado que el rosa es un color que favorece muchísimo. Y no cualquier rosa, sino el fucsia. Un tono que da mucha vida y que la presentadora ha colocado como uno de sus favoritos. Nuria aprovecha cualquier ocasión para incluir en sus outfits prendas coloridas, tanto es así, que hasta lo hace en los looks 'comfy' de estar por casa. Y esta sudadera que ha escogido para un domingo de relax en casa nos ha gustado que se la vamos a copiar.





"Buen domingo amigos! Yo lo voy a pasar a dieta y estudiando. Qué vais a hacer vosotros?", escribía Nuria Roca junto a una imagen en la que aparece ella con look muy cómodo formado por un pantalón de chándal y una sudadera. Esta última es un modelo rosa de cuello redondo y sin capucha que nos ha gustado casi tanto como a sus seguidores. Unas zapatillas de deporte, una trenza y unas gafas a juego completaban este outfit dominguero de Nuria.

Y sí, hemos ido en búsqueda de esta sudadera tan bonita y, aunque no la hemos encontrado exactamente igual, debes saber que en H&M hay dos modelos con los que se la puedes copiar.

La primera de ellas es un modelo casi idéntico en cuanto a forma y diseño. De hecho también lleva las costuras en forma de X en el cuello. Cuesta 19,99 euros y se diferencia en que es ligeramente más clara que la que ha llevado Nuria. Sin embargo, si lo que te ha gustado es el color llamativo, también hay un modelo con capucha en un rosa más fuerte y más oscuro que cuesta 29,99 euros.

Que no te digan que en casa no se puede ir mona y favorecida. Porque Nuria ha demostrado que sí y que el rosa ayuda y mucho. ¡Atrévete!