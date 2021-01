4 ene 2021

Sabemos que enero es sinónimo de rebajas, y este año hemos sido tan aplicadas, que traemos los deberes hechos: hemos fichado ya los mejores chollos de Mango, H&M o Sfera y hemos aprendido un truco infalible para adelantarnos a los descuentos de Zara. Pero una vez más, nuestro look favorito es de nueva colección y no está en rebajas... ¡ni falta que hace! Y no es que nos guste derrochar, es que nos hemos enamorado de este conjunto baratísimo de Primark que nos hace entender por qué el gigante del ‘low cost’ no necesita sumarse a la temporada de ofertas (aunque aquí te enseñamos cómo comprar mejor y más barato en sus tiendas) para ofrecer auténticas gangas.

Una vez más ha sido la cuenta oficial de Instagram de Primark la que nos ha creado la necesidad de este look sencillo, cómodo, ponible y súper estiloso en el que la clave es, sin duda, el jersey de inspiración retro. En lana suave color blanco roto y con un cuello tipo polo rematado con botones, cuesta 16 euros y es la prenda que faltaba en nuestro armario este otoño-invierno en el que las prendas de punto se han convertido en las protagonistas de la temporada.





Con un marcado estilo setentero y altas dosis de feminidad, este versátil jersey queda igual de bien con una falda lápiz o con un traje sastre, dando un twist a tu look ‘working girl’, que en su versión más ‘comfy’, combinado con tus vaqueros favoritos, como nos proponemos desde Primark. ¿Nuestros favoritos? Unos ‘mom jeans’ con los que puedas marcar cintura y conseguir ese look retro tan deseado y favorecedor. Por cierto, el toque de los pendientes dorados es el detalle definitivo para elevar este look ‘casual chic’ que nadie creerá que es así de barato... ¡sin necesidad de rebajas!