23 nov 2020

Tenemos que reconocer que, como buenas ‘shopaholics’, tenemos nuestros propios trucos para arrasar con las compras en nuestras tiendas favoritas. Somos expertas en Zara, de eso no hay duda, pero con Primark, más allá de las joyas que encontramos en su cuenta de Instagram, había algo que se nos escapaba. ¿Por qué no conseguíamos en tienda los lookazos que veíamos en las redes a influencers como Paula Echevarría? Nosotras pensábamos que era porque necesitábamos urgentemente que lanzaran su tienda online, pero lo cierto es que nos faltaban datos que, gracias a nuestros colegas del británico Daily Mail, hemos encontrado. Y de boca de los propios empleados del gigante del low cost, ni más ni menos... Así que toma nota de cómo y cuándo ir a Primark para comprar mejor y más barato.

Antes de que la pandemia del Coronavirus cambiara todo, incluidos nuestros hábitos de compras, todas sabíamos cuándo entrábamos a Primark, pero no cuándo íbamos a salir. Miles de referencias de productos, precios baratísimos y colas interminables en las cajas y en los probadores formaban una ecuación en la que eso de 'ir a tiro hecho' era ciencia ficción. Sin embargo, parece que es posible, según relata una empleada de la franquicia al Daily Mail, y parece que la clave pasa por ir a la tienda a primera hora de la mañana, entre las 9 y las 10 según abre sus puertas, o poco antes de cerrar. ¿El motivo? Todo está mucho más ordenado, en su sitio y hay menos clientes.

Las perchas es otro de los elementos que pueden marcar la diferencia en nuestras visitas a Primark. Sí, como lo lees... Por un lado, si pides llevártelas a casa, ahorrarás tiempo en la caja (si esos minutos los multiplicas por todas las personas que hay en la cola, imagina lo rápido que puedes avanzar) y, además, nos recomiendan no fiarnos de la talla y hacer caso solo a la que aparece en la etiqueta: de esta forma, no haremos paseos en balde al probador, ni nos llevaremos a casa prendas que no nos valen. Que ese es otro tema peliagudo, siempre deberías probate la ropa de Primark antes de comprarla, porque los cambios y devoluciones se hacen en una caja especial en las que las esperas sí que son interminables así que, mejor, evitarlas.





VER 11 FOTOS Primark tiene los 11 pantalones vaqueros que mejor sientan por menos de 19 euros

Y hablando de tallas... Normalmente, lo que hay es lo que se ve, porque suelen sacar todo el inventario público y preguntar a uno de los empleados de tienda si tienen disponible tal o cuál talla puede llevarnos hasta quince minutos. ¿El consejo de experto? Que si no quieres hacer viajes innecesarios, puedes llamar por teléfono a la tienda para consultar el 'stock'. Eso sí, no es cien por cien definitivo porque cambia con mucha rapidez.

El truco definitivo para comprar más barato en Primark, ya que no tienen rebajas ni se apuntan a las ofertas especiales del Black Friday: encontrar un artículo con tara tiene 'premio'. Al parecer, si estás dispuesto a llevártelo a casa con el desperfecto, te hacen un -10% de descuento extra.

Y el 'bonus track' más sorprendente: puedes comprar por Internet. Sí, has leído bien y no, no nos hemos vuelto locas. Sabemos que Primark (incomprensiblemente) todavía no tiene e-shop, pero eso no significa que sus productos no se no vendan online: se pueden comprar algunos artículos de decoración, ropa de estar por casa y gadgets en Amazon y en eBay. Pasito a pasito...