7 ene 2021

La primera semana del año va a venir pasada por agua o por nieve, y aunque la segunda parece que podremos contar con el sol lo haremos con temperaturas bajísimas. Unas circunstancias que nos pueden llevar a dejar de lado las prendas tendencia de la temporada para refugiarnos en aquellas que usamos en casos extremos. Pero no desesperes, porque te vamos a contar las prendas y accesorios que no pueden faltar en tu estilismo si quieres dejar de pasar frío en invierno con tus mejores looks.

Para escribir estos consejos hemos recurrido a expertas en moda que viven mucho más al norte que nosotras y están acostumbradas a vivir, y vestirse, con bajas temperaturas. Un reto para el que es importante contar con los tejidos más calentitos, apostar por las capas y proteger todas las partes del cuerpo.

Entre los mejores trucos está utilizar bajo el abrigo un chaleco de plumas que tenga poco volumen. Si alguna vez te has preguntado para qué servía esa prenda sin mangas que no puedes lucir sin nada encima cuando hace frío de verdad, esta es la respuesta. Porque te otorgará un calor extra sin arruinar la estética general de tu look.

A la hora de proteger tus pies, que son una de las partes que más sufren, una buena opción es apostar por botas y zapatos con interior forrado, preferiblemente con pelo de oveja. Pero si no encuentras en tu armario algo así puedes lanzarte a buscar plantillas de piel de oveja, que en España solo hemos encontrado en grandes superficies dedicadas al deporte, pero que en países como Alemania o Reino Unido se venden incluso con bonitos estampados o en varios colores.

Una vez solucionado el problema interior es importante apostar por un calzado que nos proteja lo máximo posible. Y en este caso nuestra apuesta deberán ser unas botas lo más altas posible que añadan una protección extra a nuestras pantorrillas. Si además el espacio nos permite apostar por unos calcetines de pelo que nos aporten un extra de calor, mejor que mejor.

Continuando con los accesorios, la bufanda es imprescindible para salir de casa cuando aprieta el frío, pero si sopla el viento puede convertirse en un incordio. Para ganar en esta lucha contra los elementos hay un truco lleno de estilo que además se lleva mucho últimamente. Utilizar un cinturón por encima de nuestras prendas de abrigo y pillar los extremos de la bufanda por debajo.

A la hora de escoger las prendas con las que compondremos nuestros looks los jerséis se convierten en una prenda imprescindible. Pero en los días más fríos nuestra apuesta deberán ser los jerséis de cuello alto o cuello vuelto. Porque además de protegernos el cuello pueden proporcionarnos un extra de calor si decidimos meter nuestra melena entre la piel y el tejido. Una bufanda natural que también resultará imprescindible cuando más la necesitemos.

En cuanto a lo que se refiere a mantener caliente el tronco inferior lo más práctico son unas mallas térmicas tanto si son tipo media, solo para las piernas, como si son como unos leotardos y nos protegen también la parte de la cintura. Como las plantillas, el lugar más fácil para encontrarlas son las grandes superficies especializadas en deporte.