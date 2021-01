10 ene 2021

Hace unos meses, un plumas dorado con burbujas fue el tema de conversación de la redacción (todo virtual, que entre el virus y Filomena, vamos buenos). Se trata de un anorak metalizado súper original de Benetton que nos hizo soñar con parecer un abotella de Freixenet andante en nuestras salidas a comprar el pan, porque ahora es a eso, más o menos, a lo que se reduce nuestro ocio. Lo que no sabíamos es que estaba disponible también en negro, una versión algo menos llamativa pero igual de bonita. Y la tiene Úrsula Corberó. , que además de dejarnos los mejores cambios de look, ahora nos trae nuestras piezas favoritas.

La actriz ha compartido a trvés de sus stories su look para ir a la nieve. No, no es Polonia. Es Madrid y aunque las calles se hayan convertido en una estación de esquí, las fotos son al lado de su casa. Lo que está siendo el 2021, hay que ver. Mega calentito, súper divertido y ponible (aunque aún seguimos enamoradas del dorado), es la compra perfecta si te quieres dar un capricho nada más empezar el año.

Está disponible en la página web de la firma y aunque sea una inversión, es un anorak para toda la vida que te podrás poner año tras año y que te servirá a las mil maravillas cuando de verdad tengas que ir a la sierra para ver nieve. De momento, y sobre todo si estás en la capital, para hacerlo solo tienes que mirar por la ventana.