13 ene 2021

Compartir en google plus

Aunque ya llevábamos varias temporadas rendidas al ‘athleisure’ en su versión más lujosa, la pandemia y el confinamiento hicieron de la moda ‘comfy’ la tendencia por la que 2020 será recordado en términos ‘sartorial’.El chándal se convirtió en nuestra prenda comodín y el punto, en el tejido estrella. La ropa de estar por casa, la del gimnasio (¿aún no has visto la sorprendente colaboración de Zara y Everlast?) y la de salir pasaron a estar separadas en el vestidor por una línea invisible tan fina que a veces incluso ha terminado por difuminarse. De momento, parece que en 2021 seguiremos entregadas en cuerpo y alma a esta estética relajada en la que la comodidad es la que manda, así que con permiso de los plumas calentitos y las botas de nieve que nos ha obligado a sacar de la maleta de ‘après ski’ la borrasca Filomena, hemos buscado (y encontrado en Primark) el conjunto definitivo que no nos quitaremos hasta que hagamos el cambio de armario en verano.

Rendidas al punto como estamos, ha sido entrar en la cuenta de Instagram de Primark y tener un flechazo inmediato con un sencillo conjunto de canalé blanco roto formado por una chaqueta 'cropped', un bralette a juego y unos pantalones palazzo, que promete convertirse en nuestro uniforme durante los próximos meses, tanto dentro como fuera de casa.

Como 'total look', este conjunto de Primark nos encanta con unas 'sneakers', pero también con unas botas para darle un toque más cañero o con unos mules en un tono llamativo para añadir sofisticación y una nota muy femenina. Si lucimos cada pieza por separado, las opciones son casi infinitas: el cárdigan superpuesto a un maxi vestido boho o en una sencilla y clásica combinación con tus vaqueros favoritos; el top bajo uno de tus trajes sastre para reinventar un look 'working girl' y los pantalones, con un suéter de cuello vuelto y taconazos para estilizar las piernas o, incluso, con una camisa de inspiración masculina y mocasines para ir a la oficina en el entretiempo.